La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Strada di Washington' è 'Road'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROAD

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Road? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Road.

Perché la soluzione è Road? Road significa strada, via o percorso che collega due punti e permette di spostarsi da un luogo all’altro. È un termine molto comune in inglese, utilizzato per indicare vie urbane, campagne o autostrade. La parola richiama l’idea di un cammino organizzato e accessibile a veicoli e pedoni, fondamentale per la mobilità quotidiana. Conoscere questo termine aiuta a orientarsi meglio in ambienti anglofoni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La strada di Manhattan con Washington Square ParkStrada lateraleUna pietra posta sul ciglio della stradaStrada spettacolareStrada molto battuta

R Roma

O Otranto

A Ancona

D Domodossola

B I A O T Mostra soluzione



