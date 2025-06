Spettacolo teatrale di parodia e danza fra nei cruciverba: la soluzione è Burlesque

BURLESQUE

Curiosità e Significato... La soluzione Burlesque di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Burlesque per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Burlesque? Burlesque indica uno spettacolo teatrale che combina comicità, satira e danza, spesso con un tocco di seduzione e ironia. Nato come forma di intrattenimento popolare, oggi rappresenta un mix di performance artistiche che divertono e sorprendono il pubblico, giocando con i cliché e creando un'atmosfera di leggerezza e fantasia. È un modo originale per vivere l'arte in modo coinvolgente e spensierato.

B Bologna

U Udine

R Roma

L Livorno

E Empoli

S Savona

Q Quarto

U Udine

E Empoli

Mostra soluzione



