La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Son detti anche cornetti' è 'Fagiolini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FAGIOLINI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Fagiolini? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Fagiolini.

Perché la soluzione è Fagiolini? Fagiolini sono piccoli legumi verdi, comunemente chiamati anche cornetti per la loro forma allungata e sottile. Sono molto apprezzati in cucina per la loro versatilità e gusto delicato, spesso usati in insalate, zuppe o contorni. La parola richiama proprio questa forma caratteristica, rendendoli un ingrediente semplice ma versatile, ideale per arricchire qualsiasi piatto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Son detti anche gicheriCosì son detti gli anni compresi tra il 1920 e il 1929Così son detti gli incontri fra figure apicaliI grossi topi detti anche panteganeCosì sono detti particolari armamenti

