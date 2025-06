Si tiene a fianco della scrivania nei cruciverba: la soluzione è Cestino

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si tiene a fianco della scrivania' è 'Cestino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CESTINO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Cestino, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cestino? Ce´stino è un contenitore di piccole dimensioni, solitamente di vimini o plastica, usato per raccogliere oggetti vari o rifiuti. È comunemente posizionato vicino alla scrivania o in cucina, facilitando la raccolta differenziata o lo smaltimento rapido di carta, avanzi o altri materiali. Quindi, se si trova accanto alla scrivania, serve a tenere tutto in ordine e facilmente accessibile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo si tiene a fianco della scrivaniaLo è chi si tiene sempre aggiornato malgrado l etàSi tiene ogni anno a MilanoLa grande regata che si tiene nel Golfo di TriesteSi tiene davanti al giudice

C Como

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

I C T I D O N O L E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COTILEDONI" COTILEDONI

