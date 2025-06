Si scola prima di condirla nei cruciverba: la soluzione è Pasta

PASTA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Pasta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Pasta.

Perché la soluzione è Pasta? La parola pasta indica un alimento versatile, simbolo della cucina italiana, preparato principalmente con farina e acqua. Può essere semplice o arricchita con vari condimenti, ed è uno dei piatti più amati nel mondo. Scolare prima di condirla significa eliminare l'acqua di cottura per gustarla al meglio, valorizzando sapori e consistenza. È un passo fondamentale per un risultato perfetto in tavola.

P Padova

A Ancona

S Savona

T Torino

A Ancona

