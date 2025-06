Si dà ai mobili per lucidarli e proteggerli nei cruciverba: la soluzione è Cera D Api

CERA D API

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Cera D Api? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Cera D Api.

Perché la soluzione è Cera D Api? La CERA D'API è una sostanza naturale estratta dalle api, utilizzata per lucidare e proteggere i mobili in legno. Creando un sottile strato di isolamento, aiuta a preservare la superficie da graffi, umidità e usura quotidiana, donando lucentezza e freschezza all’arredamento. È un rimedio tradizionale e ecologico per mantenere i mobili belli e duraturi nel tempo.

C Como

E Empoli

R Roma

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

P Padova

I Imola

