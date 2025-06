Si assume vincendo l appalto nei cruciverba: la soluzione è Opera

OPERA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Opera più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Opera.

Perché la soluzione è Opera? Opera indica un lavoro o una creazione artistica, ma anche l'attività svolta in un progetto o un'iniziativa. Quando si assume vincendo l'appalto, si ottiene il controllo di un progetto importante. In questo contesto, opera rappresenta il risultato finale di un impegno, simbolo di successo e realizzazione concreta. È il frutto di sforzi e competenze messe in campo per raggiungere un obiettivo.

