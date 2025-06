Riedizione di un brano nei cruciverba: la soluzione è Cover

Home / Soluzioni Cruciverba / Riedizione di un brano

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Riedizione di un brano' è 'Cover'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COVER

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Cover? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Cover.

Perché la soluzione è Cover? Una cover è una nuova interpretazione di un brano già esistente, realizzata da un artista diverso dall'originale. Spesso viene riproposta con uno stile personale, mantenendo però l'essenza della canzone originale. È un modo per rendere omaggio a un pezzo amato o per dargli nuova vita. In musica, la cover rappresenta un ponte tra generazioni e stili diversi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un brano di Elvis PresleyLa Edith che lanciò il celebre brano La vie en roseBrano di musica da cameraPer brano di Beethovenyou need is love brano dei Beatles

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Riedizione di un brano" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

V Venezia

E Empoli

R Roma

A O A S R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AROSA" AROSA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.