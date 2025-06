Restato o avanzato nei cruciverba: la soluzione è Rimasto

RIMASTO

Perché la soluzione è Rimasto? Restato o avanzato si riferiscono allo stato di qualcosa o qualcuno dopo un'azione o un evento. Nel contesto di rimasto, indica che qualcosa è rimasto in una certa posizione o condizione, senza spostarsi o cambiare. È un termine molto usato per descrivere ciò che rimane, ciò che è ancora presente o permane nel tempo. In sostanza, rappresenta ciò che si è conservato o che non è cambiato.

R Roma

I Imola

M Milano

A Ancona

S Savona

T Torino

O Otranto

R T E S A S T O A T



