ICONICO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Iconico, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Iconico? Iconico si riferisce a qualcosa che rappresenta un'immagine o un simbolo molto riconoscibile e significativo, capace di evocare immediatamente un'idea o un sentimento. È spesso usato per descrivere personaggi, oggetti o elementi culturali che hanno un forte impatto visivo e simbolico, diventando icone di un’epoca o di un movimento. In sintesi, è ciò che rimane impresso nella memoria collettiva.

I Imola

C Como

O Otranto

N Napoli

I Imola

C Como

O Otranto

