Relativo al quartiere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo al quartiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RIONALE

Significato/Curiosita : Relativo al quartiere

Stabilito dal presidente o da appositi incaricati, che può essere relativo al quartiere o alla città intera. con l'aiuto dei tifosi, la borgata realizza... Mercato rionale coperto [collegamento interrotto], su archeologia industriale in lombardia, http://www.db.ccdi.glauco.it. il mercato rionale coperto di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Relativo al quartiere : relativo; quartiere; relativo a un avanzo scarto eccesso; relativo alla cadenza o caratterizzato da essa; relativo alla tecnica militare dell assedio; relativo all Adige; relativo alla morale; Lo sono i mercatini di quartiere ; Un elegante quartiere romano; quartiere di Londra in cui si parla il cockney; Il quartiere nero di New York; Il quartiere di Genova con lo stadio calcistico;

Cerca altre Definizioni