Rampicante dai fiori profumatissimi nei cruciverba: la soluzione è Caprifoglio

CAPRIFOGLIO

Curiosità e Significato... La parola Caprifoglio è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Caprifoglio.

Perché la soluzione è Caprifoglio? Il caprifoglio è una pianta rampicante dai fiori molto profumati, spesso utilizzata per decorare balconi e pergolati. I suoi fiori bianchi o rosa emanano un aroma intenso e dolce, che richiama il piacere dei profumi primaverili. Questa pianta è simbolo di affetto e desiderio, aggiungendo un tocco di eleganza naturale agli ambienti esterni. Un vero incanto per chi ama i profumi floreali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Dà profumatissimi fiori raccolti in grappoliAlti alberi da viali dai fiori profumatissimiHan fiori profumatissimiFiori simili ai rododendriPianta dai fiori viola

C Como

A Ancona

P Padova

R Roma

I Imola

F Firenze

O Otranto

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

