Quello di un invenzione si registra nei cruciverba: la soluzione è Brevetto

Home / Soluzioni Cruciverba / Quello di un invenzione si registra

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Quello di un invenzione si registra' è 'Brevetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BREVETTO

Curiosità e Significato... La soluzione Brevetto di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Brevetto per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Brevetto? Un brevetto è un riconoscimento ufficiale che garantisce a chi ha inventato qualcosa il diritto esclusivo di sfruttarla per un certo periodo. È come una protezione legale per le innovazioni, incentivando la creatività e l’innovazione. Registrare un brevetto significa mettere al sicuro la propria invenzione dal rischio di imitazioni, favorendo lo sviluppo di nuove idee e tecnologie.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Gli si deve l invenzione del fonografo e della lampadina a filamentoSi registra con il pienoneUna scossa che si registraLa sua invenzione si deve ai fratelli LumièreLa sala in cui si registra il disco

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Quello di un invenzione si registra" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

R Roma

E Empoli

V Venezia

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

L C M I I R S A U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SIMULACRI" SIMULACRI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.