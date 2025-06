Punteggiano l anguria nei cruciverba: la soluzione è Semi

SEMI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 4 lettere Semi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Semi? I semi sono le piccole parti dure che si trovano all’interno di frutti come l’anguria. Sono fondamentali per la riproduzione della pianta, poiché permettono di sviluppare nuovi esemplari. Quando si consuma un frutto, spesso si eliminano i semi, ma rappresentano anche un elemento essenziale per la crescita futura delle piante. Insomma, i semi sono il cuore del ciclo naturale della propagazione vegetale.

