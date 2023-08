Abbondano nell anguria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbondano nell anguria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SEMI

Significato/Curiosita : Abbondano nell anguria

Burtuqàl) sono quelli più diffusi; in estate abbondano pesche (in arabo khukh), prugne (in arabo barkuq), angurie (in arabo battikh), uva (in arabo enab),... Vedi seme (disambigua). disambiguazione – "semi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi semi (disambigua). il seme è l'organo di diffusione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

