La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Possedeva una lampada magica' è 'Aladino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALADINO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Aladino? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Aladino.

Perché la soluzione è Aladino? Aladino è un celebre personaggio delle fiabe arabe noto per possedere una lampada magica che esaudisce desideri. La sua storia insegna come il coraggio e l’ingegno possano trasformare le difficoltà in opportunità. La figura di Aladino rappresenta la magia delle speranze e dei sogni realizzati, ricordando a tutti che, con un po’ di fortuna e ingegno, tutto è possibile.

