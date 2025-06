Pomodoro tipico di Sardegna e Sicilia nei cruciverba: la soluzione è Camone

Home / Soluzioni Cruciverba / Pomodoro tipico di Sardegna e Sicilia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pomodoro tipico di Sardegna e Sicilia' è 'Camone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAMONE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Camone? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Camone.

Perché la soluzione è Camone? Il termine Camone è un modo colloquiale usato in Sardegna e Sicilia per indicare il pomodoro, frutto simbolo dell’estate mediterranea. Ricco di sapore e versatile in cucina, il camone rappresenta una delle eccellenze locali, apprezzata per le sue caratteristiche gustose e la sua freschezza. Un vero e proprio tesoro della tradizione gastronomica del Sud Italia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:In Sardegna e in SiciliaLo sono Sardegna e SiciliaAgrume endemico e tipico della SardegnaRelativa per esempio alla Sardegna o alla SiciliaTipico di un fenomeno paranormale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Pomodoro tipico di Sardegna e Sicilia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

M Milano

O Otranto

N Napoli

E Empoli

I S T I A O I R V E A C I S D T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VISITA DI CORTESIA" VISITA DI CORTESIA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.