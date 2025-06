Pieno zeppo di difetti nei cruciverba: la soluzione è Mendoso

Home / Soluzioni Cruciverba / Pieno zeppo di difetti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pieno zeppo di difetti' è 'Mendoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MENDOSO

Curiosità e Significato... La parola Mendoso è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Mendoso.

Perché la soluzione è Mendoso? Mendoso indica qualcosa di molto pieno, ingombro o saturo di difetti, imperfezioni o problemi. È usato per descrivere oggetti, situazioni o anche persone che sono cariche di difetti o che risultano eccessivamente pieni, al limite del sopportabile. In sostanza, rappresenta un senso di saturazione o di eccesso, come dire che qualcosa è al massimo delle sue possibilità negative.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Pieno zeppoPieno zeppo di gentePieno zeppo gremitoLuogo pieno di alberiPieno fino all orlo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Pieno zeppo di difetti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

S Savona

O Otranto

S A T S I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STASI" STASI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.