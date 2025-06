Ornare con strisce nei cruciverba: la soluzione è Listare

Home / Soluzioni Cruciverba / Ornare con strisce

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ornare con strisce' è 'Listare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LISTARE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Listare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Listare? Listeare significa creare o decorare con strisce, spesso in riferimento a tessuti, pareti o oggetti. È un termine usato soprattutto in ambito di design e arredamento, dove si utilizzano linee parallele per aggiungere stile e personalità. Immagina un tessuto con finiture a righe o una parete decorata con motivi a strisce: tutto questo è listare, un modo semplice e efficace per dare un tocco di originalità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Strisce di cuoioUn supereroe a stelle e strisce dei fumettiHa il mantello a strisceFregiare con strisceLa marca delle tre strisce

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Ornare con strisce"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

L Livorno

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

I T E T E P I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EPITETI" EPITETI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.