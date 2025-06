Opere come l Iliade e l Odissea nei cruciverba: la soluzione è Poemi

POEMI

Perché la soluzione è Poemi? I poemi sono opere letterarie che narrano storie attraverso versi, spesso di origine antica. Capolavori come l'Iliade e l'Odissea sono esempi di testi epici che raccontano imprese eroiche e miti, trasmettendo valori e tradizioni culturali. Sono strumenti potenti per conoscere il passato e immergersi in mondi fantastici, rendendo la parola poesia un simbolo di creatività e memoria collettiva.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il cantore dell Iliade e dell OdisseaIl poeta della Iliade e dell OdisseaCommentano l Odissea e l IliadeRelativi al poeta dell Iliade e dell OdisseaL Iliade ne racconta l assedio

P Padova

O Otranto

E Empoli

M Milano

I Imola

