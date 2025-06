Noto popolo che fu in conflitto con gli israeliti nei cruciverba: la soluzione è Filistei

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Noto popolo che fu in conflitto con gli israeliti' è 'Filistei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FILISTEI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Filistei: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Filistei? I Filistei erano un antico popolo che si scontrò ripetutamente con gli Israeliti nella regione della Terra di Canaan. Provenienti probabilmente dalla regione dell'Egeo, erano noti per la loro abilità nelle arti belliche e per il loro impatto sulla storia e le tradizioni di Israele. La loro presenza e i conflitti con gli Israeliti sono testimoni di un capitolo fondamentale delle origini del popolo ebraico.

