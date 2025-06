Non bisogna certamente affidarli a Pulcinella nei cruciverba: la soluzione è Segreti

SEGRETI

Perché la soluzione è Segreti? Segreti sono informazioni nascoste o riservate che si tengono segrete a qualcuno o a tutti. Sono dettagli che si desidera non condividere pubblicamente, spesso per motivi di privacy o sorpresa. Custodirli bene è importante per proteggere la propria vita privata o mantenere l’effetto di un’illusione. Insomma, i segreti sono come perle preziose che vanno custodite gelosamente.

S Savona

E Empoli

G Genova

R Roma

E Empoli

T Torino

I Imola

