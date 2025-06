Miscuglio di farina e acqua nei cruciverba: la soluzione è Intriso

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Miscuglio di farina e acqua' è 'Intriso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INTRISO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Intriso: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Intriso? Intriso indica qualcosa impregnato o saturato da un liquido, come farina e acqua mescolate tra loro. È un termine che si usa per descrivere oggetti o sostanze che hanno assorbito completamente una certa umidità, rendendoli morbidi o impregnati. In cucina, può riferirsi a impasti o ingredienti che si sono ben impregnati di liquido, conferendo loro consistenza e sapore. Un esempio pratico è quando il pane diventa intriso di sugo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Semplici biscotti con acqua e farinaL acqua e farina che si dà a certi animaliFondo d acquaQuelli nell acqua durano pocoFornisce acqua calda

Se ti sei imbattuto nella definizione "Miscuglio di farina e acqua", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

