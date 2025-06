Mettere in chiaro, accertare nei cruciverba: la soluzione è Appurare

APPURARE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Appurare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Appurare.

Perché la soluzione è Appurare? Appurare significa verificare e accertarsi della verità o della correttezza di qualcosa. È un termine che indica il processo di confermare fatti o informazioni, spesso attraverso controlli o indagini. Utilizzato in ambito legale, amministrativo o quotidiano, aiuta a mettere in chiaro la realtà delle cose, garantendo che tutto sia esatto e affidabile. Conoscere questo termine è fondamentale per una comunicazione precisa e credibile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Accertare la veritàUn galletto da mettere in pentolaDànno consigli nel mettere su casaMettere ansiaChi le fa ama mettere i puntini sulle i

A Ancona

P Padova

P Padova

U Udine

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

