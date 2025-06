Mascherarsi per confondersi nell ambiente nei cruciverba: la soluzione è Mimetizzarsi

Home / Soluzioni Cruciverba / Mascherarsi per confondersi nell ambiente

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Mascherarsi per confondersi nell ambiente' è 'Mimetizzarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MIMETIZZARSI

Curiosità e Significato... La soluzione Mimetizzarsi di 12 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Mimetizzarsi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Mimetizzarsi? Mimetizzarsi significa adattarsi all'ambiente circostante per passare inosservati, come un animale che si mimetizza tra le foglie o un soldato che si confonde con il paesaggio. È un modo di nascondersi o integrarsi perfettamente, sfruttando colori, forme e comportamenti per non essere notati. Questa strategia è fondamentale in natura e in molte situazioni umane, per proteggersi o sorprendere gli altri.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il primo ambiente nell ingresso di un teatroScaricare sostanze inquinanti nell ambienteQuelli nell acqua durano pocoSono diverse nell eredeUn dirigente nell agenzia pubblicitaria

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Mascherarsi per confondersi nell ambiente" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

I Imola

M Milano

E Empoli

T Torino

I Imola

Z Zara

Z Zara

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

S T G D O U I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DISGUSTO" DISGUSTO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.