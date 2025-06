Lo sono i record che non vengono superati nei cruciverba: la soluzione è Imbattuti

IMBATTUTI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Imbattuti, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Imbattuti? Imbattuti indica qualcuno o qualcosa che non è mai stato sconfitto, superato o eguagliato, mantenendo così un record di perfezione o eccellenza. È un termine che sottolinea l'invincibilità e la forza impossibile da piegare. Quando si dice che un atleta è imbattuto, significa che non ha mai perso una gara. È un aggettivo che celebra il massimo raggiungimento di successo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo sono gli ordini che vengono dall altoLo sono i record imbattutiLo sono tanto i Comaschi quanto i LecchesiLo sono le atlete che utilizzano sostanze stupefacentiLo sono i frutti in scatola

Hai davanti la definizione "Lo sono i record che non vengono superati" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

M Milano

B Bologna

A Ancona

T Torino

T Torino

U Udine

T Torino

I Imola

