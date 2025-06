Lo sono i poteri del dittatore nei cruciverba: la soluzione è Pieni

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo sono i poteri del dittatore' è 'Pieni'.

PIENI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Pieni? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Pieni.

Perché la soluzione è Pieni? PIENI indica qualcosa che è completo, carico o saturo. Deriva dal latino pieni, e viene usato per descrivere oggetti o situazioni che hanno molto contenuto o sono ricchi di qualcosa. La parola trasmette l'idea di abbondanza e pienezza, rendendola utile in vari contesti, dalla cucina alla descrizione di emozioni o stati. Insomma, quando qualcosa è pieno, non manca niente.

P Padova

I Imola

E Empoli

N Napoli

I Imola

