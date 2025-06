Lo è la colomba nei cruciverba: la soluzione è Alata

ALATA

Curiosità e Significato... La parola Alata è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Alata.

Perché la soluzione è Alata? Alata descrive qualcosa che ha delle ali o somiglia a un uccello in volo. È un aggettivo spesso usato per indicare creature alate, come uccelli o insetti, o anche oggetti con caratteristiche simili. La parola richiama immediatamente l'idea di leggerezza e libertà, come quella di una colomba in volo, simbolo di pace e speranza.

A Ancona

L Livorno

A Ancona

T Torino

A Ancona

L R A I O Mostra soluzione



