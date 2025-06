Leggere calzature estive nei cruciverba: la soluzione è Sandaletti

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Leggere calzature estive' è 'Sandaletti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SANDALETTI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Sandaletti, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sandaletti? I sandalleti sono calzature leggere e comode, ideali per l’estate. Si tratta di scarpe aperte con cinturini, perfette per mantenere i piedi freschi durante le giornate calde. Facili da abbinare a look casual o più eleganti, rendono ogni estate più confortevole e alla moda. Se cerchi un'alternativa pratica alle scarpe chiuse, i sandalleti sono sicuramente la scelta giusta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Calzature leggereSi può leggere quartoLe calzature più frescheLe calzature per andare in montagnaLe calzature di gomma dei pescatori

S Savona

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

