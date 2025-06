Lasciar partire un pugno nei cruciverba: la soluzione è Sferrare

SFERRARE

Perché la soluzione è Sferrare? Sferrrare significa scatenare un colpo violento o un attacco deciso, spesso con forza improvvisa e potente. Deriva dall’atto di sferragliare, cioè di mettere in movimento con forza. Si usa sia in senso fisico, come nel pugilato, sia in modo figurato, per descrivere un impeto di rabbia o determinazione. Insomma, quando si decide di sferrrare, si dà il massimo in un’azione decisa e senza esitazioni.

S Savona

F Firenze

E Empoli

R Roma

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

A S L T C I U R Mostra soluzione



