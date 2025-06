La usa il fornaio nei cruciverba: la soluzione è Pala

PALA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Pala più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pala.

Perché la soluzione è Pala? Pala è uno strumento utilizzato dal fornaio per maneggiare e trasferire pane, farine o altri alimenti, grazie alla sua forma piatta e ampia. È fondamentale per lavorare con impasti e per mettere a cuocere i prodotti nel forno. La sua praticità e versatilità la rendono un elemento indispensabile in ogni panetteria, facilitando il lavoro quotidiano dei professionisti del settore.

