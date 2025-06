La scocca Cupido nei cruciverba: la soluzione è Freccia

FRECCIA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Freccia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Freccia.

Perché la soluzione è Freccia? La scocca Cupido è un modo figurato per indicare la freccia di Cupido, simbolo dell’amore. La parola FRECCIA richiama proprio l’arma con cui si colpiscono i cuori, rappresentando il sentimento di innamoramento. In sintesi, è un’immagine poetica per descrivere quel piccolo ma potente gesto che può scatenare grandi emozioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Le scocca CupidoCupido li scaglia puntando al cuoreCupido grecoScocca dopo le ventiquattroEsiste a scocca rigida a ruote espansibile

F Firenze

R Roma

E Empoli

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

P U A L I P L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PUPILLA" PUPILLA

