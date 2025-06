La Ortiz ex giornalista sovrana spagnola nei cruciverba: la soluzione è Letizia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La Ortiz ex giornalista sovrana spagnola' è 'Letizia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LETIZIA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Letizia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Letizia.

Perché la soluzione è Letizia? Letizia è il nome della regina di Spagna, ex giornalista e moglie del re Felipe VI. La sua figura è nota per eleganza, intelligenza e impegno sociale. Il nome deriva dal latino Letitia, che significa gioia o allegria, e rappresenta una donna raffinata e influente nel panorama reale europeo. Conoscere Letizia significa scoprire un esempio di modernità e tradizione che si incontrano nel mondo della monarchia.

Hai davanti la definizione "La Ortiz ex giornalista sovrana spagnola" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

E Empoli

T Torino

I Imola

Z Zara

I Imola

A Ancona

