La Michelle svizzera della tv nei cruciverba: la soluzione è Hunziker

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La Michelle svizzera della tv' è 'Hunziker'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

HUNZIKER

Perché la soluzione è Hunziker? Hunziker si riferisce a Michelle Hunziker, celebre showgirl svizzera molto amata in Italia. È nota per il suo talento, il sorriso contagioso e la presenza carismatica in televisione. La sua popolarità ha conquistato il pubblico italiano, rendendola un'icona dello spettacolo. Insomma, Hunziker rappresenta il volto brillante della tv svizzera che ha saputo conquistare anche le caratteristiche del pubblico italiano.

Se ti sei imbattuto nella definizione "La Michelle svizzera della tv", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

H Hotel

U Udine

N Napoli

Z Zara

I Imola

K Kappa

E Empoli

R Roma

R E A T S F U N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FUNESTARE" FUNESTARE

