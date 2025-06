La città lombarda del Festival letteratura nei cruciverba: la soluzione è Mantova

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La città lombarda del Festival letteratura' è 'Mantova'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANTOVA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Mantova? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Mantova.

Perché la soluzione è Mantova? Mantova è una affascinante città lombarda, famosa per il suo ricco patrimonio culturale e per aver ospitato il Festival Letteratura, un evento imperdibile dedicato agli amanti della scrittura e dei libri. Situata tra laghi e colline, questa città unisce storia, arte e cultura, rendendola una meta ideale per chi desidera immergersi nella poesia e nelle storie che da sempre animano il suo territorio.

M Milano

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

V Venezia

A Ancona

