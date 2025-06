Irrilevanti, laterali nei cruciverba: la soluzione è Marginali

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Irrilevanti, laterali' è 'Marginali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARGINALI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Marginali, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Marginali? MARGINALI si riferisce a qualcosa che si trova ai margini o in posizione periferica rispetto al centro. Può indicare elementi di scarsa importanza o rilevanza, spesso trascurati o secondari rispetto a quelli principali. In ambito sociale o economico, indica aspetti meno considerati o di scarso impatto. Conoscere il termine aiuta a comprendere meglio situazioni o dati che, pur essendo meno evidenti, sono comunque presenti e influenti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Privo di ali laterali come un tempioLe oscillazioni laterali dell aereoLe oscillazioni laterali contrapposte ai beccheggiOscillazioni laterali degli aereiModesti irrilevanti

Se "Irrilevanti, laterali" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

R Roma

G Genova

I Imola

N Napoli

A Ancona

L Livorno

I Imola

