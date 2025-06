In una parola, morbido e rotondo nei cruciverba: la soluzione è Boffice

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'In una parola, morbido e rotondo' è 'Boffice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BOFFICE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Boffice? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Boffice.

Perché la soluzione è Boffice? BOFFICE è un termine inventato che combina morbidezza e rotondità, evocando sensazioni di comfort e dolcezza. Può rappresentare un oggetto, un ambiente o un modo di essere che trasmette calore e armonia. Ideale per descrivere qualcosa accogliente e soffice, perfetto per creare un'atmosfera rilassante e rassicurante nella comunicazione o nel design. È un neologismo giocoso e versatile da usare in vari contesti.

B Bologna

O Otranto

F Firenze

F Firenze

I Imola

C Como

E Empoli

