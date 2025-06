Impasto per tubature nei cruciverba: la soluzione è Gres

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Impasto per tubature' è 'Gres'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRES

Curiosità e Significato... La soluzione Gres di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Gres per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Gres? L'impasto per tubature, chiamato anche GRES, è una miscela di materiali utilizzata per sigillare e riparare perdite o crepe nei sistemi di tubazioni. È facile da applicare, resistente e garantisce un’efficace tenuta nel tempo. Ideale per interventi rapidi e duraturi, il GRES rappresenta una soluzione pratica ed economica per mantenere le tubature in perfette condizioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Liquido che non fa ghiacciare le tubatureSe ne fanno tubatureImpasto per scultoriImpasto per stoviglieUn impasto fangoso

G Genova

R Roma

E Empoli

S Savona

