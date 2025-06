Il corpo della vittima nei cruciverba: la soluzione è Cadavere

CADAVERE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Cadavere più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cadavere.

Perché la soluzione è Cadavere? Il corpo della vittima si riferisce alla persona deceduta coinvolta in un episodio tragico. In ambito forense, si parla di cadavere per indicare il corpo senza vita di qualcuno. È un termine che viene usato per descrivere la presenza materiale di una persona che ha perso la vita, spesso al centro di indagini e accertamenti. La parola aiuta a definire chiaramente il contesto di un evento tragico o investigativo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Scuote il corpoIrrigidimento del corpo dovuto a disturbi mentaliIl Raymond che scrisse Il diavolo in corpoDisegnare sul corpoUn tessuto del corpo

