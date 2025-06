Il continente più piccolo nei cruciverba: la soluzione è Oceania

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il continente più piccolo' è 'Oceania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OCEANIA

Perché la soluzione è Oceania? L'Oceania è il continente più piccolo del mondo, composto da migliaia di isole nel Pacifico, tra cui Australia, Nuova Zelanda e molte altre. È caratterizzata da paesaggi mozzafiato, culture diverse e una biodiversità unica. Questa regione rappresenta un vero tesoro di natura e tradizioni, dimostrando che anche i territori più piccolini possono avere un grande fascino e importanza sul piano globale.

O Otranto

C Como

E Empoli

A Ancona

N Napoli

I Imola

A Ancona

