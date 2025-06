I tiri che finiscono in rete nei cruciverba: la soluzione è Imparabili

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'I tiri che finiscono in rete' è 'Imparabili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMPARABILI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Imparabili? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Imparabili.

Perché la soluzione è Imparabili? Imparabili descrive qualcosa o qualcuno che non può essere fermato, superato o sconfitta, come se fosse troppo forte o determinato per essere messo in rete. È un termine che esprime forza, tenacia e un senso di invincibilità, perfetto per chi affronta le sfide con ostinazione. In breve, rappresenta l'essenza di chi non si arrende mai, andando oltre ogni limite.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Come i tiri che finiscono in gol vicino ai paliFiniscono spesso con il litigareLa rete con i sitiFiniscono subitoFiniscono tardi

Se ti sei imbattuto nella definizione "I tiri che finiscono in rete", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

M Milano

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

B Bologna

I Imola

L Livorno

I Imola

