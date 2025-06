I frutti con il gheriglio nei cruciverba: la soluzione è Noci

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'I frutti con il gheriglio' è 'Noci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NOCI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 4 lettere Noci: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Noci? Le noci sono frutti secchi con un guscio duro e un cuore commestibile ricco di nutrienti, come acidi grassi e proteine. Spesso utilizzate in cucina o come snack salutare, rappresentano anche un simbolo di saggezza nella cultura popolare. Con il loro gusto unico e le proprietà benefiche, le noci sono un alleato prezioso per uno stile di vita sano e equilibrato.

Se ti sei imbattuto nella definizione "I frutti con il gheriglio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

N Napoli

O Otranto

C Como

I Imola

O I T E N R Mostra soluzione



