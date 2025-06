I conterranei del pittore surrealista René Magritte nei cruciverba: la soluzione è Belgi

Home / Soluzioni Cruciverba / I conterranei del pittore surrealista René Magritte

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I conterranei del pittore surrealista René Magritte' è 'Belgi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BELGI

Curiosità e Significato... La soluzione Belgi di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Belgi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Belgi? Belgi è il termine che indica gli abitanti del Belgio, paese ricco di storia, cultura e cioccolato. La parola deriva dal nome storico del territorio e rappresenta l'identità di chi vive in questa piccola nazione europea. Con un mix di tradizioni fiamminghe e vallone, i belgi sono noti anche per il loro amore per l'arte, come quella di Magritte.

La definizione "I conterranei del pittore surrealista René Magritte" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

