Hanno vista molto acuta nei cruciverba: la soluzione è Falchi

Home / Soluzioni Cruciverba / Hanno vista molto acuta

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Hanno vista molto acuta' è 'Falchi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FALCHI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Falchi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Falchi? Hanno vista molto acuta si riferisce alla straordinaria capacità dei falchi di vedere dettagli a distanza incredibile. La parola falchi indica quegli uccelli rapaci noti per la vista acutissima, sfruttata durante la caccia per individuare prede anche a grandi distanze. Sono simbolo di vigilanza e precisione, dimostrando come la natura abbia dotato queste creature di uno degli sguardi più penetranti del regno animale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:I felini con la vista più acutaL hanno molto folta i capelloniFelini dalla vista acutaHanno molto buon sensoIl felino dalla vista proverbialmente acuta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Hanno vista molto acuta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

A Ancona

L Livorno

C Como

H Hotel

I Imola

T E F A S F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STAFFE" STAFFE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.