MORSE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Morse più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Morse.

Perché la soluzione è Morse? Morse è un sistema di comunicazione che utilizza sequenze di segnali, come punti e linee, per trasmettere messaggi a distanza. È famoso per il suo uso con codici e segnali acustici o visivi, spesso impiegato nelle telecomunicazioni e nelle emergenze. La parola richiama anche il nome dell'inventore Samuel Morse, che ha rivoluzionato le comunicazioni nel XIX secolo. Un metodo di comunicazione rapido e affidabile, ancora oggi simbolo di invenzione e ingegno.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Hanno ganasce d acciaioHanno denti d acciaioHanno le canne sonoreNon hanno cittadinanzaHanno il naso umido

Se "Hanno le ganasce d acciaio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

O Otranto

R Roma

S Savona

E Empoli

E C A I N R I I D A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INCENDIARIA" INCENDIARIA

