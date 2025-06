Freddo come l indifferenza nei cruciverba: la soluzione è Glaciale

GLACIALE

Perché la soluzione è Glaciale? Glaciale descrive qualcosa di estremamente freddo, come le regioni artiche, o anche comportamenti molto distaccati e insensibili. È un termine che evoca l’immobilità e la freddezza di un ghiacciaio, trasmettendo sensazioni di distanza e mancanza di emozioni. Usato anche in senso figurato, indica atteggiamenti freddi e impassibili, simili all’indifferenza. È una parola che racchiude purezza e severità, simboli di un gelo irresistibile.

G Genova

L Livorno

A Ancona

C Como

I Imola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

