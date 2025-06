Fiore montano dell Amaro Sibilla nei cruciverba: la soluzione è Genziana

GENZIANA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Genziana più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Genziana.

Perché la soluzione è Genziana? La genziana è una pianta alpina nota per le sue radici amare e aromatiche, spesso usata in liquori e rimedi naturali. Il suo nome deriva dal latino gentiana, in onore del botanico greco Gregorio Genziano. Ricca di principi attivi, stimola la digestione e ha proprietà benefiche. È un simbolo delle tradizioni montane italiane e rappresenta il sapore autentico delle Alpi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Arbusto anche detto fiore dell angeloUn rosso fiore montanoIl fiore dell 8 marzoIl fiore dell otto marzoIl fiore dell oblio

