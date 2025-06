Fastosa e solenne nei cruciverba: la soluzione è Pomposa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fastosa e solenne' è 'Pomposa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POMPOSA

Perché la soluzione è Pomposa? Pomposa descrive qualcosa di estremamente elegante, maestoso e ricco di sfarzo, spesso con un tocco di fasto e solennità. È usato per indicare uno stile o un comportamento che trasmette grandeur e imponenza, senza perdere di vista l’eleganza. In breve, rappresenta tutto ciò che è sontuoso e imponente, perfetto per chi desidera distinguersi con raffinatezza e grandezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Riconosciuti in modo solenneSolenne festa religiosaCosi è la messa solenneIn modo ostentato solenneSevera e solenne insieme

P Padova

O Otranto

M Milano

P Padova

O Otranto

S Savona

A Ancona

O U A L E M S I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MAUSOLEI" MAUSOLEI

