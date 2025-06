Evento privo di allegria e vitalità nei cruciverba: la soluzione è Mortorio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Evento privo di allegria e vitalità' è 'Mortorio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MORTORIO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Mortorio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Mortorio.

Perché la soluzione è Mortorio? Il termine mortorio indica un evento funebre, come una cerimonia di lutto o un funerale, caratterizzato da un’atmosfera triste e priva di allegria. È un momento di raccoglimento e dolore, che riflette il peso della perdita. In sintesi, rappresenta un’occasione in cui il sentimento predominante è il rispetto e la mestizia, lontano da qualsiasi vitalità o gioia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Inizio di eventoPrivo di capacitàEvento che permette agli stilisti di presentare le proprie ultime collezioniUn evento infaustoCosì è un evento annunciato da un grande battage pubblicitario

M Milano

O Otranto

R Roma

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

O Otranto

A L L T R C I A D V O A O I Mostra soluzione



