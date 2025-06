È luminoso quello della lucciola nei cruciverba: la soluzione è Addome

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È luminoso quello della lucciola' è 'Addome'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ADDOME

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Addome? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Addome.

Perché la soluzione è Addome? L'addome è la parte centrale del corpo, situata tra il torace e il bacino. È importante perché ospita organi vitali come lo stomaco e l'intestino, oltre a muscoli fondamentali per il movimento e la postura. La sua salute influisce sul benessere generale, ed è spesso coinvolto in attività quotidiane e sport. In breve, l'addome è il cuore della nostra struttura corporea.

Hai trovato la definizione "È luminoso quello della lucciola" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

D Domodossola

D Domodossola

O Otranto

M Milano

E Empoli

A L I I A S S D I N C T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SINDACALISTI" SINDACALISTI

